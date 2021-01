Am Montag, 11. Januar, kam es gegen 9.30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Steele.

Ein 46-Jähriger Pole ohne festen Wohnsitz löste beim Verlassen des Geschäftes den Alarm der Warensicherung aus. Als er von einer Mitarbeiterin angesprochen und in ein Büro gebeten wurde, ging er zunächst mit. Plötzlich drehte er sich um und wollte flüchten. Als ihn zwei Angestellte aufhalten wollten, riss er sich mit Gewalt los. Er zog seinen Mund-Nasen-Schutz herunter und hustete mehrfach absichtlich in Richtung der beiden Frauen. Er konnte anschließend aus dem Geschäft flüchten.

Ordnungsdienst beendet die Flucht

Zwei Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes waren zufällig in der Nähe, verfolgten den 46-Jährigen und konnten ihn ergreifen. Sie hielten ihn trotz seines renitenten Verhaltens fest, bis die Polizei eintraf. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Gewahrsam. Das Raubkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.