An der Schönscheidtstraße ist heute, 7. Januar, gegen 12.55 Uhr ein sechsjähriges Mädchen angefahren und verletztworden. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines silbernen oder grauen Kombis.

Zu dem Unfall kam es laut Zeugenaussagen, als der Wagen von der Hubert- nach rechts in die Schönscheidtstraße einbog. Dabei erfasste er das Mädchen, das sich in Begleitung weiterer Kinder befand. Zwar hielt der Fahrer an, stieg aus und erkundigte sich nach der Sechsjährigen, verließ dann aber den Unfallort. Eine Passantin kümmerte sich um das Mädchen, das kurze Zeit später von seinen Eltern in Empfang genommen wurde. Ein Krankenwagen sei nicht nötig gewesen, meldet die Polizei. Sie bittet weitere Zeugen und auch den Unfallbeteiligten, sich zu melden. Der Fahrer ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und grauhaarig. Er trägt Brille und Schnurrbart. Hinweise unter Tel. 0201/829-0.