Sternsinger sind Segensbringer

Auch in Essen-Überruhr sind in dieser besonderen Zeit neue Ideen gefragt, um trotz der besonderen Umstände die beliebte Sternsinger-Aktion leben zu lassen und den Segen in die Häuser zu bringen.

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Das Beispielland im kommenden Jahr ist die Ukraine.

Es wird besonders auf Kinder geschaut, die von ihren Eltern getrennt leben. Für diese Kinder und für alle, die auf der ganzen Welt unter den zum Teil schweren Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden, werden Spendenbeiträge erbeten.

Vortreffen zur Einstimmung am 12. Dezember fällt aus

Zum Schutz der Gesundheit aller Mitwirkenden fällt das große Vortreffen zur Einstimmung am 12. Dezember aus.

Interessierte sind trotzdem ab 12 Uhr willkommen, vor der Kirche St. Suitbert, Klapperstraße 70A, in Einzelgesprächen Informationen zu bekommen und Anmeldungen zur Teilnahme abzugeben. Dies ist auch per E-Mail an sternsinger.ueberruhr@web.de möglich.

Sternsinger überbringen am 9. Januar in jedem Fall Segen

Am Samstag, 9. Januar, wird dann in jedem Fall der Segen zu den Menschen in den Stadtteil gebracht. Und dies natürlich immer unter Einhaltung der dann geltenden Hygiene-Vorschriften zum Schutz der Sternsinger und der besuchten Haushalte.

Laufend aktualisierte Hinweise und Details gibt es auf der Pfarrei-Homepage in der Sektion St. Suitbert unter www.st-josef-ruhrhalbinsel.de.

Meldet euch an!

Die Pfarrei freut sich auf viele interessierte Sternsinger und Begleiter, sehr gerne auch Gruppen aus einem Haushalt, die in Überruhr bei einem Dreikönigssingen auch mit etwas weniger persönlichem Kontakt mitmachen und dass damit wieder ein großartiger Einsatz für Menschen in Not gezeigt werden kann.

Informationen zum genauen Ablauf der nächsten Sternsinger-Aktion gibt es kurz vor dem 9. Januar in den Schaukästen der Kirchen, auf der Homepage der Pfarrei und in den Medien. Beim „Segen bringen und Segen sein“ stehen alle in Gedanken nah zusammen – hier in Überruhr und in aller Welt!