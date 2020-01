Liebe Leserinnen und Leser,

der Umzug nach Kray bzw. die Zusammenlegung mit der Krayer Bibliothek für den Übergang der Sanierung ist bereits abgeschlossen.

Die Sanierungsmaßnahmen in Freisenbruch beginnen ab Februar 2020 und werden voraussichtlich ein Jahr dauern.

Während dieser Phase sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten genauso wie in Freisenbruch vor Ort in Kray für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir haben durch die Fusion mit der Krayer Bibliothek ein weitaus großes Angebot an Medien für Sie zusammengestellt und den Bestand gänzlich aktualisiert.

Wir werden auch weiterhin unseren außerschulischen Angeboten treubleiben und in Zusammenarbeit mit den Schulen, Kitas und Bürgerhaus Oststadt passende Räumlichkeiten und Aktionen anbieten.

Wir planen für das Jahr 2020 ein buntes Veranstaltungsprogramm sowohl für unsere kl. Leser*Innen, als auch für Erwachsene.

In Kooperation mit den Kolleginnen vom Bürgerhaus Oststadt planen wir weiterhin die Lesewoche, den Welttag des Buches, Bundesweiten Vorlesetag, Interkulturelle Woche, Projekte, Kindertheater, etc. und legen dabei den Schwerpunkt weiterhin und nachhaltig auf das Thema „ Natur und Umwelt".

K

Kontakt:

Telefonisch 0201 88 42308

per Mail: kray@stadtbibliothek.essen.de

oder freisenbruch@stadtbibliothek.essen.de

Die Öffnungszeiten in Kray:

Di., Mi., Fr. 10.00-17.00 Uhr

Do. 14.00-18.30 Uhr

Das Team der Stadtteilbibliothek Freisenbruch/ Kray