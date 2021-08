Natalie Amiri liest aus ihrem Buch: "Zwischen den Welten"

"Ich möchte den Menschen im Iran eine Stimme geben".

Von Macht und Ohnmacht im Iran & beantwortet die Fragen aus dem Publikum!

Durch den Abend führt uns die Moderatorin und Journalistin Susan Zare.

"Was macht man, wenn man auf einer Recherchereise im iranischen Gebirge nicht tanken kann, weil das Benzin aufgrund westlicher Sanktionen knapp ist? Oder wenn man eine vermeintlich zu kurze Hose trägt und die Strafe darauf lautet, in ein Fass mit schwarzer Farbe steigen zu müssen? Und warum reiste Amiri trotz aller Warnungen immer wieder in den Iran? Natalie Amiri ist in München in einer deutsch-iranischen Familie aufgewachsen und lebte und arbeitete über sechs Jahre in Teheran. Sie ist eine der wenigen deutschen Journalistinnen, die den Iran detailreich kennt und der es gelingt, das internationale Politikgeschehen rund um die Islamische Republik klug und präzise einzuordnen. Es ist das Buch einer modernen jungen Frau und einer mutigen Journalistin, die höchste persönliche Risiken in Kauf nimmt, um den Menschen im Iran eine Stimme zu geben und über den Alltag in einem Land zwischen verbotenen Partys und Sanktionen zu berichten."

In Kooperation mit dem Förderverein der Stadtbibl. Essen und dem Bürgerhaus Oststadt bieten wir eine spannende Lesung mit Natalie Amiri an.

Diese Veranstaltung ist dankender Weise finaziell vom Kulturamt der Stadt Essen gefördert.

Am: 28.09.21

Um: 19:00 Uhr

Im: Krayer Ratssaal

Eintritt: 5,00 Euro

Unsere Veranstaltungen werden an der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung angepasst!

Nähre Infos und Kartenvorverkauf unter:

Stadtteilbibliothek Kray

Kamblickweg 27 • 45307 Essen

Fon: 0201 88 42 308

E-Mail: kray@stadtbibliothek.essen.de

eMail: maryam.alizadeh@stadtbibliothek.essen.de