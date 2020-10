Das Festival Literatürk 2020 kommt mit vier Veranstaltungen nach Steele. Schon vor dem offiziellen Beginn am 9. November gibt's Theater. Es folgen Lesungen, Autorengespräche und ein Corona-Extra des Grend Slam.

Im Jahr 2040 soll sich zum 30. Jahrestag der Aktion der Still-Leben, dort, wo sich einst der Ruhrschnellwegdurch das Revier sägte, wo die Autos Stoßstange an Stoßstange im Dauerstau standen und den Süden und Norden Essens wie ein Grenzwall trennte, erstmals die x-40 durch die Lüfte schwingen. Die x-40 ist eine computergesteuerte futuristische Hightech-Schwebebahn, die es von Duisburg nach Dortmund in 17 Minuten schafft. In seinem Stück Stillstand entwickelt Florian Heller die Vision von einem Ruhrgebiet ohne Individualverkehr. Eine dystopische, komödiantische Reise in eine mögliche Zukunft des Potts. Unter der Regie von Tabea Nora Schattmaier spielen Kerstin Kramer, Aless Wiesemann, Angelo Enghausen-Micaela, Oliver Fleischer und Thos Rennebearg.

Vorstellungen am 1. November (17 Uhr) und 20. November (20 Uhr) im Theater Freudenhaus, Westfalenstraße 311. Karten: www.theater-freudenhaus.de

Meral Kureyshi, geboren 1983, lebt als freie Autorin in Bern, wo sie das Lyrikatelier gründete. Für ihren ersten Roman Elefanten im Garten erhielt sie viele Auszeichnungen. Er wurde ins Polnische und Französische übersetzt und mehrfach wiederaufgelegt. Das Manuskript ihres zweiten Romans Fünf Jahreszeiten erhielt vorab den Literaturpreis Das zweite Buch der Marianne-und-Curt-Dienemann Stiftung. Darin schildert Meral Kureyshi eine Episode aus dem Leben einer jungen Frau, in der nichts und alles möglich scheint, in der sich jedoch Entscheidungen aufdrängen – musikalisch, poetisch, mit leisen Tönen und von großer Eindringlichkeit.

Lesung und Gespräch am Mittwoch, 11. November, 19.30 Uhr im Theater Freudenhaus, Westfalenstraße 311 (Moderation: Sabine Adatepe). Karten: www.literatuerk.com

Mit Büchern überHip-Hop und über den Istanbuler Fußballclub Galatasaray machte der Jurist Cihan Acar auf sich aufmerksam. In seinem Roman Hawaii geht es um zwei Tage und drei Nächte, in denen der junge Fußballstar Kemal Arslan alle Stadien von Illusion, Sehnsucht und Einsamkeit durchquert und in eine ungewisse Zukunft aufbricht. An die Pazifikinsel erinnert allerdings nichts. Hawaii ist ein Problembezirk mit heruntergekommenen Hochhäusern und rauem Straßenleben.

Lesung und Gespräch am Montag, 16. November, 19.30 Uhr im Theater Freudenhaus, Westfalenstraße 311 (Moderation: Nikolaos Georgakis). Karten: www.literatuerk.com

Zweimal in diesem Jahr musste die Grend Slam Revue ihr PublikumCorona-bedingt vertrösten. Im Rahmen von Literatürk soll doch noch einmal Poesie vom Feinsten gefeiert werden. Nicht ganz so, wie es die Fans der seit 2005 bestehenden Veranstaltungsreihe gewohnt sind, aber nicht minder exquisit. Der zweifache Poetry-Slam-Meister Philipp Scharrenberg wird sich an diesem Abend mit Moderator Frank Klötgen abwechseln und Neues aus eigener Feder präsentieren. Seine humoristische Reimerei ist und bleibt seine Leidenschaft, die er nun auch mal im Grend mit ausreichend Bühnenzeit präsentieren kann. Mit seinem aktuellen Programm Germanistik ist heilbar und dem neuen Buch Kann denn Syntax Liebesein? tourt Philipp Scharrenbergdurch die Lande und beweist einmal mehr, dass er nach wie vor ein herausragender Garant für sprachgewandte Unterhaltung ist. Frank Klötgen ist nicht nur Sänger von Marilyn's Army und Stammmoderator des Grend Slam, sondern auch festes Mitglied im Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Damit folgt der Überruhrer Jung Kabarettisten wie Bruno Jonas, Jochen Busse und natürlich Dieter Hildebrandt.

Grend Slam am Freitag, 27. November, 20 Uhr im Kulturzentrum Grend, Westfalenstraße 311. Karten: www.grend.de