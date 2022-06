Der ehemalige Pastor der Antoniusgemeinde Essen Freisenbruch (1975 bis 1999) Hans-Joachim Gaberle starb am 9. Juni 2022 im Alter von 96 Jahren.

Die Antoniusschule hat Herrn Pastor Gaberle viel zu verdanken!

Viele schöne, intensive Momente haben wir mit ihm erleben dürfen. Mit aller Kraft hat er sich für die Kinder, die Schule eingesetzt und hat uns auf vielfältige Weise tatkräftig unterstützt, nicht nur als Pfarrer der Antoniusgemeinde, auch als Mitglied des Lehrerkollegiums.

Auch in den Jahren seines Ruhestands haben wir guten Kontakt aufrecht erhalten.

Pastor Gaberle war Gründungsmitglied des Fördervereins der Antoniusschule. In besonderer Erinnerung sind uns seine Singspiele, die er geschrieben, komponiert, und mit unseren Schulkindern einstudiert und zur Aufführung gebracht hat. Ebenso ist er immer gerne auf unseren jährlichen, mehrtägigen Kollegiumsfahrten dabei gewesen, wie in Wellerloie, Mainz, Hamburg, . . . Unvergesslich sind uns auch die Besuche bei den Kindern auf den Kommunionfahrten nach Issum an den Niederrhein, die Pastor Gaberle jährlich durchgeführt hat.

Wir werden Pastor Gaberle in guter Erinnerung behalten!

Requiescat in pace!