Seit ca 2 Monaten male ich mir die Welt bunt und verteile sie in der Umgebung.

Schön wenn man Rückmeldungen über die Pottsteinegruppe bekommt

Ein wenig bunt...in all dem Grau und wenig friedvollen Zeiten!

Das tut mir gut Haltet die Augen auf! Soviele " Maler" pinseln mit!

Es sind nun schon über 8000 Steinemaler im Ruhrpott!! GROSS UND KLEIN :-)

Ich mal mir die Welt...wie sie mir gefällt.

Ein paar Exemplare zeige ich Euch mal- Die im Umlauf sind , blättert mal durch...vielleicht habt Ihr auch Freude daran !

Nochwas: Es geht mir nicht darum..hier gelobhudelt zu werden...Es ist ein Hobby das auch Unbegabte ausüben können...Bunte Tupfen oder Linien kann Jeder...auch Kinder!.Die Farben samt Pinsel bekommt Ihr unter 5 Euro...im A....n Markt. WER möchte kann auch Acrylfarbstifte nehmen oder Permanantmarker..Gut trocknen lassen..Acryllack drüber...fertig..

GLG an Euch Alle