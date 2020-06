An diesem Wochenende beginnt die Aktion "offene Gartenpforte" Für viele Gartenfreunde ist der Sommer die schönste Jahreszeit. Nicht nur im eigenen Grün gibt es einiges zu tun, auch ein Blick über den eigenen Gartenzaun lohnt sich.



"Offene Gartenpforte" ist der treffende Name einer Bewegung, die ursprünglich aus England stammend, auch hierzulande immer mehr Freunde findet. Seit 1999 wird diese Aktion auch in NRW organisiert.

Thema dieser Aktion ist, es gemeinsam mit anderen Gartenfreunden die Schönheit der Natur zu bewundern, Erfahrungen und Wissen auszutauschen und Kontakte anzuknüpfen sowie zu fachsimpeln, fotografieren oder einfach in Stille genießen.

In diesem Jahr ist allerdings alles ein wenig anders. Bedingt durch Corona und die vielen Beschränkungen haben einige Gartenbesitzer auf die Öffnung ihrer grünen Paradiese verzichtet oder öffnen diese nur beschränkt. Dennoch können sich die örtlichen Gartenfreunde in den kommenden Wochen auf einige Highlights freuen.

Tolle Gärten auf der

Ruhrhalbinsel und

im Essener Osten

Am Nöckersberg 33 öffnet Hobbygärtnerin Eveline Hagemann auch in diesem Jahr ihre Pforten. Am 25. und 26. Juli hat sie ihren Garten von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Und ein Besuch lohnt sich. Der rund 1.200 qm große Familien-Garten besticht durch harmonisch eingebettete Lounge- und Aktionsareale, umgeben von ganzjährig attraktiven Beeten und farbenprächtigen Gehölzen. Zum Gestaltungskonzept gehören viele Ziergräser, Blattstauden, Heilkräuter sowie ein chlorfreier, regenerativ betriebener Naturpool, selbstgebaute Holzwerke und Upcycling-Elemente.

Der Eintritt kostet 2 Euro pro Person als Spende für gemeinnützige Einrichtungen. Wer nicht bis Juli warten will, kann einen privaten Besichtigungstermin unter Tel. 0177 8388324 ausmachen.

Der Garten von Marina und Christian von Jorck an der Byfanger Straße 172 nimmt in diesem Jahr nicht offiziell am Tag der offenen Gartenpforte teil. Allerdings können Interessierte telefonisch einen privaten Besichtigungstermin ausmachen unter Tel.: 516943. Der 450 qm große und schmale, mediterrane Garten mit leichter Hanglage ist geschickt in verschiedene Gartenzimmer unterteilt.

Bereits an diesem Wochenende haben Edeltraud Schimmelpfennig und Thomas Behr an der Wendelinstraße 15 ihren Garten geöffnet. Jeweils von 11 bis 17 Uhr warten auf die Besucher auf 700 qm verschiedene Gehölze, Schattenpflanzungen, Stauden sowie Rosen aller Art und Farben. Aus einer Blockhütte beobachtet man die Vögel und Insekten, die den kleinen Nutzgarten mit seinen Hochbeeten gern besuchen. Der Eintritt beträgt 2 Euro.

Petra und Hans-Gisbert Kuhnhaus haben am Brüninghofer Weg 27 ebenfalls am Wochenende und auch am 25 und 26. Juli, jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In dem 880 qm großen Staudengarten sind Rosen, ein Kiesgarten und zahlreiche Sitzplätze zu finden. Eintritt: 2 Euro.