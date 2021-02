Gesprochen wird über die Pandemie, den Essener Impffortschritt oder auch über die Rutschpartie am neuen Bus-Bahnhof-Kupferdreh.

Damit auch in Pandemiezeiten der regelmäßige Gesprächskontakt zwischen Bürgern und Politik aufrecht erhalten werden kann, bietet Ratsherr Dirk Kalweit unter dem Motto „Das politische OHR am Puls von Byfang, Dilldorf und Kupferdreh – Politik im Gespräch!“ die wöchentlichen Digitalen-Bürgersprechstunden 2.0 an.



Am Freitag, 19. Februar, findet von 13 bis 14 Uhr die nächste Ratsherren-Bürgersprechstunde 2.0 per Telefon oder Videoanruf statt. Dazu Ratsherr Dirk Kalweit: „Mir ist es sehr wichtig, gerade in der aktuellen pandemischen Zeit die Sorgen, Nöte und Ängste der Menschen, Unternehmen, Soloselbstständigen, Restaurantbetreibenden, Kulturschaffenden, Vereine oder Institutionen (beispielhaft) ernst zu nehmen und da, wo immer es möglich ist, mit Rat und Tat helfend zur Seite zu stehen. Darüber hinaus müssen auch die klassischen kommunalpolitischen Themen ihren Gesprächsraum bekommen.“

Die Bürgersprechstunde ist als Videoanruf möglich. Infos unter Tel. 0201/ 24732–0.

Die Corona-Krise mit ihren notwendigen Kontaktbeschränkungen macht seit längerer Zeit auch vor den zahlreichen Bürger-Dialog-Gesprächs-Angeboten der Byfanger, Dilldorfer und Kupferdreher Christdemokraten nicht halt. Und so fallen beispielsweise die monatlichen politischen Präsenzangebote wie das Klartext-Bürger-Dialog Gespräch, der Politische-Ratsherren-Frühstückstisch oder das Politische-Wochenmarkt-Gespräch aus."Dabei gibt es gerade aktuell viel zu besprechen. Denn die Themen Pandemie und Essener Impfversorgung/Impffortschritt, das im Kontext von Homeoffice oder Homeschooling zu bemängelnde teils schlechte oder ausfallende Internetangebot, die offensichtlich gewordene mangelnde Wintertauglichkeit des neuen Bus-Bahnhofes-Kupferdreh oder die in der Bevölkerung auf Widerspruch treffende Neubauentwicklung von Immobilien, die in Form und Größe sich in keiner Weise in die dörflich oder stadtteilbezogene Siedlungsstruktur einfügen. Die Bandbreite an Themen, die dringend eines lösungsorientierten Austausches zwischen Bürgern und Politik bedarf, ist groß", so Dirk Kalweit.

