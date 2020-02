Der Naturschutzbund Ruhr sorgt sich wie die Arbeitsgemeinschaft Eulen um die seltenen Steinkäuze in Byfang. Denn an einer neuen Reithalle im Bereich der Straße "Scheebredde" wird schon fleißig gebaut - in unmittelbarer Nähe zu den seltenen Vögeln. Leser haben sich gemeldet und auf die enorme Größe des Projektes verwiesen.

Bürger wundern sich über

Neubau an der Scheebredde

Man muss kein komischer Kauz sein, wenn einem in diesem Fall die Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Lokalpolitik "schleier(eulen)haft" vorkommt. Während einer Bauverzögerung hieß es, es sei gar ein städtischer Baustopp verhängt worden, später wurde dies als Missverständnis eingestuft.

Lokalpolitik diskutiert im März -

Baugenehmigung liegt längst vor

Anfang März soll die Reithalle Thema in der Bezirksvertretung VIII sein. Zu spät für Käuze und Bürger! Denn die Stadt hat den Neubau längst genehmigt und erläutert, dass dieser nicht im Landschafts- oder Naturschutzgebiet liege. Finde den Fehler...