An der Schule am Morungenweg in Freisenbruch ist ein Schüler am Coronavirus erkrankt.



In der Schulklasse sowie im OGS-Bereich wurden insgesamt 25 Quarantänen bei Mitschülern angeordnet. Bei zwei Kindern wurden außerdem Abstriche auf das Coronavirus durchgeführt. Bei einer Betreuungsperson wurde ebenfalls eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet.