Gestern war mal wieder wandern und entdecken angesagt. Also fuhren wir zum Schloss Landsberg in Kettwig.

Wir parkten auf dem Parkplatz vor Schloss Hugenpoet, der ist Grösser als der Landsberger.

Nach kurzer Besichtigung ging es dann 800.Meter weiter zum Aufgang zu Schloss Landsberg

durch das steinerne Tor.

Der Wald und die uralte Brücke, murmelnde Bäche, Romantik pur.

Das Schloss ist in Händen der Thyssen Stiftung und nur nach Anmeldung zu besichtigen.

Der Neubau mit " Rapunzelturm" und Hotel ist für Teilnehmer von Fortbildungen der Thyssen AG gedacht.

Der Garten rund ums Landsberger Schloss und die anschließenden Wälder mit ihren zahlreichen Wanderwegen laden zu ausgiebigen Touren ein.

Durch den Frost waren sie gestern arg durchgeweicht und rutschig.

Wir wanderten am Wunschbrunnen ( mit Froschkönig,) vorbei zum alten jüdischen Friedhof aus dem 17 ten Jahrhundert.

Den Rückweg wollten wir, auf Anraten eines Einheimischen anders gestalten,und bogen also rechts in ein anderes Waldstück ab.

Zuerst lief es auch ganz gut, das Navi melnes Handy zeigte uns aber immer wieder an, den Ersten Weg zurückzugehen.

Dann gab das Akku den Geist auf..mulmiges Gefühl........

Links erschnüffelte Stevie eine Art Wildschweinsuhle.....schluck.

Aber weiter ging es, an einer Art Klamm vorbei, bis wird vor einem Bach standen, wo es einen rutschigen Abhang hinunterging.

Meine Schwägerin wagte den Versuch vorzugehen, doch blieb dann auch im Morast stecken.Auf allen Vieren versuchte sie wieder hochzukommen.

Gottlob war unten ein Wander mit Kind.Er schob von hinten und ich zog von Vorn.

Hurra, matschig und Tränenlachend kam.sie dann wieder zu mir.

Wir wanderten dann den gleichen Weg zurück..uff..und kamen nach etwa 2 km wieder auf den alten Weg zum Schloss.

Was wieder nicht toll war, die CROSSFAHRADFAHRER, denn der Weg dort ist felsig und rutschig und da auszuweichen ist nicht einfach.

Ich finde es sollte getrennte Abschnitte für Wanderer und Cross- Mountenbiker geben, denn kleine Kinder und Hunde können schnell unter die Räder geraten. Und wenn selbst ein Crossfahrer vielleicht 14Jahre die Treppen zum Garten runterfährt über den Brunnenrand balanciert und weiter die Treppen bis zu den Krokusswiesen runterspringt..sorry, da hört bei mir das Verständnis auf, denn wirklich kleine Kinder waren eine Minute vorher genau an der Stelle.

Rücksicht von Fahrern und Wanderern, nur so geht es.Wir trafen noch auf eine Familie, ein kleines Mädchen erzählte von Drachen und der Königin und vom Schloss samt Froschkönig. Für Kinder ist es also genauso toll wie für Erwachsene

Zur Coronazeit ein schöner Ort für Erkundungen.

Naja, wir hatten bei beginnender Dämmerung dann wieder das Schloss erreicht und kamen so jetzt endlich wieder zum Auto.

Müde, matschig und erfüllt von schönen Bildern, schmunzelnd mit Dreck im Gesicht ging es heim.

Wir waren geschafft!