Stevie, Schwägerin und ich unternahmen eine Wanderung von Freisenbruch, über Leithe und zum Krayer-Volksgarten. Durch Zufall fanden wir im Wald ein Tippi und ein Plätzchen zum Ausruhen.

Hätten wir doch bloss Verpflegung und Trinken mitgenommen.

So schleppten wir uns durch den FORREST, landeten im Sulzbachtal und in der Lehmkuhle. Dort wies uns ein Schild den Weg zum Krayer -Volksgarten, wo wir im Biergarten bei der Minigolfanlage Wasser und Cappucino schlürften..

Hurra- gerettet.

Zurück ging es per Bus!

Ich habe Euch ein paar Bilder mitgebracht von unserem Trip!