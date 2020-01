Es war mal wieder soweit. Die Saison 2020 hat begonnen. Am vergangenen Wochenende, 25./26. Januar 2020 fand zum 53. Mal das durchaus beliebte Nando-Burchard-Schwimmfest im Thurmfeldbad statt.

Der Ausrichter war in diesem Jahr wieder der SV Steele 11 gemeinsam mit seinem Partnerverein SV Horst 19. Die Schwimmerinnen und Schwimmer des SV Steele 11 erreichten insgesamt 106 Medaillen und 98 Urkundenplätze.

Zu den erfolgreichsten Sportlerinnen an diesem Wochenende gehörte Maria Ulrike Lenk(2008), die 3x auf dem 1.Platz glänzte.

Die besten Sportler waren Timo Rotter(2008) und Lukas Sumpf(2009), die beide jeweils 5x Gold holten und natürlich nicht zu vergessen, Maximilian Tuchel (2004). Dieser trat auf insgesamt sieben Strecken an und war auf sechs davon konkurrenzlos. U.a. auf 100m Lagen in 1:08,10

Weitere Medaillen gewannen die folgenden Aktiven:

Lina Gräwel, Mattia Pasqua und Ludwig Sumpf in den Jahrgängen 2012

Theresa Brozy, Lukas Gehring, Alexia Josephine Jahn, Linus Linka, Karla Niemann und Henry Maximilian Seck Jahrgang 2011

Bela Decker, Jule Neuhaus, Emma Charlotte Pyttel, Finn-Thorben Thomas und Thea Treute Jahrgang 2010

Nele Bertelt Jahrgang 2009

Jonathan Brozy, Moritz Elias Pyttel beide Jahrgang 2008Lukas Linka Jahrgang 2007

Sara Elhajj, Marie Francois, Julien Holm-Kalmus alle drei Jahrgang 2006

Jonas Bertelt, Maya Motzkau, Thomas Lucas Seibel alle drei Jahrgang 2005

Lina Redondo Garcia aus dem Jahrgang 2004

Leon Francois und Maximilian Frese beide Jahrgang 2003

Aus den Jahrgängen 2002 und älter waren es Xenia Kerp, Jule Linder, Christoph Rueter, Maike Thiele und Moritz Wienhöfer

Bei den Staffeln gab es 2x Gold über 4x50m Freistil und 4x50m Lagen für die Aktiven der Jahrgänge 2006 und älter und auch in der offenen Klasse über 4 x 50 m Freistil. .Zudem noch jeweils 1x Silber über 4 x 25 m Freistil der Jg. 2010 bis 2012 und Bronze über 4 x 50 m Lagen in der offenen Klasse an Staffeln des SV Steele 11.

Besonders zu erwähnen ist hier noch, dass der Nachwuchs mit insgesamt 5 Staffeln der Jg. 2010 bis 2012 an den Start gehen konnte.

Allen Schwimmerinnen und Schwimmer einen herzlichen Glückwunsch für dieses erfolgreiche Wochenende. Ein großes Dankeschön geht an alle freiwilligen Helfer und Spender, die den Verein so großzügig beim Wettkampf und in der Cafeteria unterstützt haben.