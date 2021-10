Nach drei Siegen in Folge reißt die Serie am Samstag gegen die B-Juniorinnen von SuS Niederbonsfeld.

Gestartet waren die jungen Teufelinnen voller Euphorie am Langmannskamp, doch die Tore wollten nicht fallen.

Viele Fehler bescherten den Spielerinnen des SpVgg Steele 03/09 nicht den erhofften Torsegen, trotz anfänglicher Überlegenheit der jungen Steelerinnen.

Schüsse auf das Gehäuse der Gäste landen durch kraftlose Abschlüsse in den Armen der Keeperin von der Kohlenstraße.

100% werden nicht gemacht, so dass mit zunehmender Spieldauer die Niederbonsfelderinnen das Spiel an sich reißen und in der 3. Minute den Führungstreffer erzielen können.

Nun schenken sich beide Mannschaften nichts mehr, es entwickelt sich ein offener Zweikampf der verbissen von beiden Seiten geführt wird.

Die Steelerinnen können sich kurz vor der Pause wieder leichte Vorteile erarbeiten so dass man auf eine gute zweite Halbzeit hoffen konnte.

Doch leider entwickelt sich nach dem Wiederanpfiff das Spiel für die Steelerinnen nicht zum Guten, den schon in der 43 Minute heißt es 0:2.

Die Gäste hatten wohl eine Lücke entdeckt die man nicht schließen konnte, so liegt man ab der 59 Minute auf einmal 0:6 zurück.

So einen schnellen hohen Rückstand mussten die jungen Spielerinnen erst einmal verdauen, was ihnen aber gut gelungen war.

Nach diversen Umstellungen gelang es Darleen Majnic in der 71 Min. der Anschlusstreffer zum 1:6 und zwei Minute später erhöht Lena Sophie Kunze das 2:6 und schlussendlich auch den Endstand am Langmannskamp.

Diesmal musste man Lehrgeld bezahlen, aber am nächsten Spieltag sieht alles wieder anders aus für die jungen Spielerinnen vom SpVgg Steele 03/09.

Nächster Gegner werden Auswärts die Kickerinnen von SV Adler Osterfeld sein.