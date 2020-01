Nachdem die ersten beiden Spiele im Jahr 2020 gewonnen werden konnten, mussten sich die Handballer der MTG Horst zum Rückrundenauftakt in der Verbandsliga im Stadtderby dem favorisierten Kettwiger SV mit 29:25 (19:14) Toren geschlagen geben.



Torschützen: Griese (16/5); Deckwitz (4); L. Klingenberger, Syperek (je 2); Delsing (1). Als Tabellenachter reisen die Horster Samstag zum 11. TB Wülfrath (Sa., 1.2., 19.30 Uhr, Fortunastr., Wülfrath) und wollen dort das Spiel wieder siegreich gestalten.

Tabellenplatz 8

Die 2. Mannschaft der MTG scheint in einer kleinen Krise zu stecken. Nach der hohen Niederlage im Spitzenspiel der Bezirksliga gegen Winfried Huttrop kam sie auch beim Abstiegskandidaten Tura Altendorf II nicht über ein 23:23 (15:14) hinaus und belegt jetzt mit einem Punkt Rückstand auf Rang 2 nur noch den vierten Platz.

Eine erwartungsgemäß hohe Niederlage musste die 3. Mannschaft der MTG als Tabellenletzter beim ungeschlagenen Tabellenführer HSG am Hallo mit 40:18 (19:7) hinnehmen. Zum Rückrundenauftakt treffen im vereinsinternen Duell die Zweite und die Dritte aufeinander (So., 2.2., 18.15 Uhr, Klapperstr.)