Endlich war es wieder soweit. Der Essener Firmenlauf ging nach zwei Jahren Pause wieder in seiner ursprünglichen Form an der Start. Viele Firmen hatte darauf hin gefiebert. Mit 9000 TeinehmerInnen meldete der Veranstalter: AUSGEBUCHT !

Auch Radio Essen ließ es sich nicht nehmen und schickte ein Team an den Start .Rund um die Moderatoren Joshua Windelschmidt und Martin Kels wurde eine Gruppe zusammen gestellt. Die Eintrittskarte war dabei lediglich eine Bewerbung an den Sender und natürlich ein Quäntchen Glück . Und schon durfte man sich das knallrote Laufshirt von Radio Essen überstreifen.

Mit dabei war dann ein bunt zusammengewürfelter Haufen quer über das Stadtgebiet. Sandra aus Rüttenscheid, Christian aus Altenessen, Eva aus Kupferdreh, Katrin aus Altenessen, Kirsten aus Frohnhausen, Christian aus Borbeck, Birgit aus Leithe und Ralf aus Freisenbruch waren am Ende die Glücklichen.

Auch die Motivation der Truppe war dabei durchaus unterschiedlich. Von schnell bis langsam, Sprinter , Hindernis- oder Ultraläufer oder nur zum Spaß. Von allem war etwas im Team vertreten. Unter normalen Umständen hätten sie sich sicher nicht kennen gelernt. Jetzt bildeten sie für kurze Zeit eine verschworene Gemeinschaft. So kann der Laufsport verbinden und zum Teamevent werden.

Bei schwülen 25 Grad fiel dann um 19:15 Uhr der Startschuss. Jetzt löste sich das Team relativ schnell auf und jeder gab sein Bestes. Sehr hilfreich waren jetzt die vielen Zuschauer, die die Strecke in Rüttenscheid und um Grugapark säumten.Sie feuerten das Feld unentwegt an und haben ebenfalls Alles. Am Abend dürften sie ähnlich erschöpft gewesen sein ,wie die LäuferInnen.

Ein Ziel traf sich Team Radio Essen noch einmal ,und fachsimpete über die gebrachten Leistungen. Aber das war dann doch nicht mehr so wichtig. Das Gefühl, für heute ein Team gebildet und ein tolles Laufevent gemeistert zu haben, überwog eindeutig.

Zum Abschluss gab es vom Sender noch eine Tüte mit dem einen oder anderen Erinnerungsstück. Und der Wunsch, sich vielleicht im nächsten Jahr hier wieder zu sehen, wurde auch geäußert. Und gerade das machte den Tag so erfolgreich.

