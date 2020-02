Gemeinsam mit einem Elternteil lernen Babys in diesem Kurs im modernen Schwimmbad des Sportzentrums Ruhr das Element Wasser kennen. Durch Bewegung und Sinnesanregungen werden sie ganzheitlich gefördert. Gemeinsam kann man im Kurs eine Zeit der Zweisamkeit und des fröhlichen gemeinsamen Spielens erleben.

Die Babys müssen mindestens 3 Monate alt sein und ihren Kopf selbst halten können. Während des Kurses müssen die kleinen Teilnehmer passende Schwimmwindeln tragen. In der Umkleide wird eine Duschliege bereitgestellt und auch in der Schwimmhalle gibt es Wickelmöglichkeiten.

Der Kurs beginnt nach den Osterferienferien und läuft bis zu den Sommerferien.



Termine: donnerstags von 11.45 bis 12.15 Uhr im Schwimmbad

Ort: Sportzentrum Ruhr, Steeler Str. 261 in 45138 Essen

Übungsleiterin: Carolin Strauss/ Regina Waap

Anmeldungen: Tel (0201) 2769951 oder per E-Mail an djk@franz-sales-haus.de

Weitere Infos zu anderen Sportkursen: www.sportzentrum.ruhr