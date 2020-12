Seit Sonntag Mittag suchte Familie Herzog nach ihrem Rüden Yesse. Er und die Hündin der Familie waren beim Spaziergang im Friedenstal in den Wald durchgestartet. Bereits nach kurzer Zeit kehrte Hündin Leni zu ihren Besitzern zurück, Yesse, der mit einer 5-Meter-Schleppleine am Halsband unterwegs war, blieb verschollen.

Noch eine ganze Weile warteten seine Menschen, bevor sie neben anderen wichtigen Stellen auch den Jagdpächter informierten. Er eilte sofort mit einer Wärmebildkamera zu Hilfe, doch trotz intensiver Suche konnte der Hund nicht ausfindig gemacht werden.

Noch in der Nacht suchte die Familie nach Unterstützung – ein Suchhund sollte helfen. Im Internet fanden sie den Verein Suchhundeinsatz und nahmen in der Früh direkt Kontakt mit der Pettrailerin Mandy van den Borg aus Essen auf. Aufgrund des Ausbleibens jeglicher Sichtungen und der Gefahr des Festhängens mit der Leine, entschied sich das Team, in den Einsatz zu fahren. Es bestand zweifelsohne eine konkrete Gefahr für Leib und Leben des Tieres. Mit dabei war auch Suchhelfer René Klein, der während der Suche die Hundebesitzer anleitet und in kritischen Situationen Hund und Hundeführerin sichert und als Berater zur Seite steht.

Auf einem Trampelpfad, dem letzten Sichtungspunkt, nahm die speziell für die Tiersuche ausgebildete 4-jährige Tierschutz-Mischlingshündin Milka anhand des Geschirrs von Yesse dessen Geruch auf. Bereits nach wenigen Metern ging es querfeldein steil bergauf. Weiter oben überquerte das Team einen Weg und weiter ging die Suche durch Brombeergestrüpp und Ilex. Auch die folgende Wiese war noch nicht das Ziel der zierlichen Hündin.

Große Aufregung packte alle Beteiligten, als Suchhund Milka an einer Senke plötzlich inne hielt, das Tempo verlangsamte und sich nur noch sehr vorsichtig vorwärts bewegte. Milka hatte den richtigen Riecher: nur wenige Meter weiter hatte sie den Rüden im Laub entdeckt und als sich die beiden Hunde Nase an Nase gegenüberstanden, war die Freude aller Beteiligten groß. Schnell waren die Besitzer des zutraulichen Rüden zur Stelle, aber es dauerte einige Zeit, bis sie ihren Hund befreien konnten. Der Vierbeiner hatte sich komplett mit der Leine an einem liegenden Baum verheddert, so dass er weder vor noch zurück kam. Nach einer gefühlten Ewigkeit konnten Frauchen und Herrchen den Ausreißer endlich wieder in ihre Arme schließen.

Hunde sehen die Welt mit ihrer Nase, sie weist ihnen den Weg. Sie verfügt über 220Mio Riechzellen. Hunde können damit großartige Leistungen vollbringen, sie können z.B. stereo riechen. Außerdem sind sie in der Lage eine Vielzahl von Gerüchen abzuspeichern.

Die Nasenspezialisten, so genannte Pettrailer (Tier-Suchhunde) können Leben retten. Sie sind, genau wie ihre Hundeführer, speziell für die Tiersuche ausgebildet. Pettrail-Hunde suchen Tiere nach ihrem Individualgeruch anhand eines Geruchsträgers (z.B. Kamm, Körbchen oder Kot). Dabei wird bei jedem Fall genau überlegt, ob die Suche durch einen Hund sinnvoll ist. Denn oft werden durch gut gemeinte, aber unbedachte Such- und Einfangaktionen die Tiere weggetrieben und unnötig in Gefahr gebracht.

Der Verein Suchhundeinsatz e.V. wurde Anfang 2015 in Essen gegründet. Ziel des Vereins ist es, mit speziell ausgebildeten Suchhunden entlaufene Tiere zu finden und zu den Besitzern zurückzubringen. Zu diesem Zweck bildet der Verein auch Nachwuchs-Teams aus.

Zudem ist die Unterstützung des Tierschutzes den Mitgliedern ein besonderes Anliegen.

Die Trailer können seit Beginn ihrer Tätigkeit im Jahr 2013 auf eine Vielzahl von erfolgreichen Einsätzen zurückblicken. Die Arbeit der Tiersucher ist ehrenamtlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.suchhundeinsatz.de und auf facebook.com/suchhundeinsatz.