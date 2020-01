Im Rahmen von Abrissarbeiten an der Frankenstraße in Rellinghausen wurden Spuren der Vergangenheit entdeckt. Dies wurde möglich, da die Arbeiten archäologisch begleitet wurden.

So fanden sich im entsprechenden Bereich, etwa 150 Meter südöstlich von St. Lambertus und damit schon außerhalb des ehemaligen Stifts an einem flachen, nach Norden und Osten hin abfallenden Hang, Reste einer Bebauung und einige Abfallgruben, die noch aus dem 18. Jahrhundert stammen könnten. Möglicherweise blieben auch geringe Überreste eines Brunnens erhalten. Wo dieser allerdings genau lag, ließ sich nicht mehr ermitteln, da an der vermuteten Stelle bereits im 20. Jahrhundert Gebäude errichtet wurden. Der älteste Fund dieser neuen Untersuchung, eine unscheinbare Scherbe eines Henkeltopfes, stammt wohl aus dem 9. Jahrhundert. Darüber hinaus wurden Tierknochen und Keramik gefunden, vermutlich aus der Zeit zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert.

Die Anfänge Rellinghausens reichen weit zurück: Der heutige Essener Ortsteil – der im früher auch die Namen Ruoldinghus, Ruodlingshus und Rellekhusen trug – entstand wahrscheinlich aus einem Hof des Ehepaares Eggihard (Eginhard) und Rikilt und lag um 860 im Bereich des heutigen Stiftsplatzes.