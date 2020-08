Der Unmut unter den Markthändlern und -besucher*innen ist in den letzten Monaten stark angewachsen. Immer wieder ist es vorgekommen, dass Radfahrer*innen über die Marktfläche fuhren, obwohl es strikt untersagt ist. Auf diese Beschwerden hat die SPD Holsterhausen reagiert und einen entsprechenden Antrag unterstützt von den Grünen in die letzte Sitzung der Bezirksvertretung III eingebracht. Dieser Antrag fand mit ein paar Änderungen eine deutliche Mehrheit. Nun muss die Verwaltung zügig diesen Antrag umsetzen, damit sich die Lage wieder entspannt. Die Bezirksvertreterin Karin Sidiropoulos erläuterte den anwesenden Bezirksvertreter*innen und Zuhörer*innen die Situation an den Markttagen: „In den letzten Wochen ist es auf dem Nachmittagsmarkt leider verstärkt dazu gekommen, dass Radfahrer*innen über die Marktfläche radelten, obwohl das Radfahren dort verboten ist. Allerdings haben wir Holsterhauser Sozialdemokrat*innen feststellen müssen, dass die Beschilderung am westlichen Ende des Marktes unzureichend ist, um auf diese Regelung hinzuweisen. Deshalb sahen wir uns zu diesem Schritt gezwungen, um die Markthändler*innen und Marktbesucher*innen zu schützen sowie die Radfahrer*innen über eine Beschilderung in Kenntnis der Regelung zu setzen. Wir hoffen, dass die Stadt den Beschluss der Bezirksvertretung zügig umsetzt, damit solche ärgerlichen Situationen der Vergangenheit angehören.“