Der Neujahrsempfang der SPD Holsterhausen war mal wieder sehr gut besucht. Im Rahmen dieser Veranstaltung ehrte der Vorstand verdiente und treue Parteimitglieder. Die Laudatio nahm der Kandidat der SPD für das Oberbürgermeisteramt, Oliver Kern, vor. Dieses Mal erhielten Jubilare ihre Urkunden und Nadeln für 60 Jahre, 50 Jahre, 40 Jahre und 10 Jahre Treue für die SPD. Es schauten auch Vertreter der SPD des Bezirks III vorbei: Bezirksbürgermeister Klaus Persch, SPD-Ratsfrau Jutta Pentoch aus Frohnhausen, der BV-Fraktionsvorsitzende der SPD, Günther Schröder. Die SPD Holsterhausen konnte auch Vertreter von Vereinen und Initiativen im Otto-Hue-Haus begrüßen. Oliver Kern versprühte von Anfang an einen ansteckenden Optimismus für einen Wahlsieg im September. Marcus Juchem übernahm den musikalischen Teil des Abends und spielte Lieder und Schlager aus den 1920er Jahren. Der SPD-Ortvereinsvorsitzende Benno Justfelder kündigte diesen musikalischen Vortrag mit den Worten an: „Lasst uns dafür arbeiten, dass die zweiten 20er Jahre nicht den Braunen wieder überlassen werden.“ In diesem Sinne nahm der Neujahrsempfang der SPD richtig Fahrt auf.