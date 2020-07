Der RadEntscheid Essen rollt am Samstag, 18. Juli, für Radfahrer den roten Teppich aus. Auf der Huyssenallee, stadtauswärts im Abschnitt zwischen Freiheit und Baedeckerstraße, ist eine Kundgebung zwischen 14.30 und 17.30 Uhr geplant.

„Danke, dass ihr euch dafür einsetzt“, bekommt das Team rund um den RadEntscheid Essen oftmals zu hören, wenn es auf Essens Straßen unterwegs ist, um auf die Situation der Radfahrer aufmerksam zu machen.

Dieses Ziel soll auch die Aktion am Samstag verfolgen, wenn der RadEntscheid Essen den Radfahrern den roten Teppich ausrollt. „Wir wollen gesehen und beachtet werden“, erklärt Sophie Lattke die Aktion.

„RadfahrerInnen sind Teil der Mobilität in der Stadt, werden aber viel zu oft nicht mitgedacht“, kritisiert sie und ergänzt: „Deswegen haben viele Menschen Angst und trauen sich mit dem Rad schlicht nicht auf die Straße.“ Dabei sei Radfahren günstig, gesund und gut fürs Klima – jeder Radfahrer würde zu besserer Luft, weniger Lärm und mehr Platz in der Stadt beitragen. Das solle anerkannt und gefördert werden.

Gesund und gut fürs Klima

Rund 40 Meter ist der rote Teppich lang, bis zu 100 Personen sind für die genehmigte Kundgebung erlaubt, die am Samstag auf der Huyssenallee stattfindet. Claudia Harfst betont: „Wir haben nichts gegen Autos, aber gerade kurze Strecken in der Stadt sind mit dem Rad viel besser und schneller zu bewältigen, selbst für uns aus der Generation Ü60.“ Vorausgesetzt, die Radfahrer würden gesehen und beachtet. Das hieße zum Beispiel, bei der Großbaustelle auf der Hyussenallee nicht nur für Autos, sondern auch für Fahrräder Umleitungen und Spurenwechsel kenntlich zu machen, Radwege einheitlich und durchgängig zu markieren und Falschparker auf Radwegen konsequent zu ahnden, so das Team vom RadEntscheid.

Die Veranstaltung am Samstag, 18. Juli, von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf der Huyssenallee ist als Kundgebung bei der Polizei Essen angemeldet.

Wegen der geltenden Corona-Verordnung wird auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.