"Eltern werden ist nicht schwer - Eltern sein dagegen sehr!" Ist das wirklich so? Nach etlichen durchwachten Nächten und vollen Windeln wissen Eltern: Zur Erziehung von Kindern gehören viele unterschiedliche Aufgaben und eine große Verantwortung. Wer ratlos ist angesichts wiederkehrender Stressmomente beim Waschen, Anziehen, Frühstücken oder Aufräumen und das Gefühl hat, eine Atempause gebrauchen zu können, kann gemeinsam mit anderen Eltern und der Kursleitung Antworten auf die vielen Erziehungsfragen finden.

Die Möglichkeit dazu besteht im Angebot "TAFF - Treff zum Austausch über Fragen in Familien", das die VKJ-Familienbildungsstätte vom 4. Februar bis 7. April jeden Dienstag von 14.30 bis 16.45 Uhr im VKJ-Kinderhaus "Am Wasser", Am Kettwiger Ruhrbogen 214, anbietet. Interessierte Eltern sind willkommen, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung erforderlich unter Tel. 0201/846 35 77 oder online unter https://www.vkj.de/de/kurse/kurssuche/?kathaupt=11&knr=120E004&kursname=TAFF+im+VKJ+Kinderhaus+am+Wasser