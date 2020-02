Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß hat sein letztes Testspiel vor dem Restrunden-Auftakt gegen den Lüner SV knapp mit 1:2 verloren.



Nachdem der ursprüngliche Gegner ASC Dortmund kurzfristig absagen musste, konnte ETB-Coach Ralf vom Dorp die Lüner für einen Test gewinnen. Beim Westfalenligist musste Schwarz-Weiß sich mit 1:2 (0:0) geschlagen geben, und kassierten damit die erste Niederlage in diesem Jahr.

In der ersten Halbzeit kamen beide Teams sehr schwer in die Partie. Im zweiten Durchgang wurde es dann deutlich zielstrebiger und der ETB ging in der 51. Spielminute mit 1:0 in Führung. Nachdem sich Ferhat Mumcu auf der rechten Seite gut durchgesetzt hatte, konnte ETB-Torjäger Marvin Ellmann seine Flanke mit einem Kopfball in die kurze Ecke zur Führung vollstrecken. Aber fast im Gegenzug traf der Gastgeber direkt zum 1:1-Ausgleich, als ein Schuss aus 16 Metern von Noel Lahr den Weg ins ETB-Gehäuse fand (52.). In der 65. Spielminute gab dann Winterneuzugang Nico Wolters sein Debüt für die Schwarz-Weißen. Eine gute Viertelstunde vor Schluss traf Gian Luca Reis mit einem abgefälschten Schuss zum 2:1 für den Lüner SV, und markierte damit den Endstand (74.).

„Es war heute ein schwieriges Spiel auf dem tiefen Untergrund. Aber nächsten Sonntag wird es am Uhlenkrug ähnlich sein. Von daher war es ein guter Test. Spielerisch musste man daher natürlich etwas Abstriche machen. Die beiden Gegentore haben gezeigt, dass wir uns in dem Bereich noch verbessern und konzentrierter spielen müssen. Das Spiel hatuns aber wieder weitergebracht, auch wenn das Ergebnis nicht positiv war. Ich konnte aus den 90 Minuten sowohl positive, als auch negative Erkenntnisse ziehen" analysierte vom Dorp.

Am kommenden Sonntag geht es für den ETB nach der Winterpause und der Vorbereitungszeit wieder um Punkte: Die Essener empfangen die SSVg Velbert (15 Uhr) am Uhlenkrug.