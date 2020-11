Trotz einer Vielzahl von Warnungen der Polizei ist es Trickbetrügern erneut gelungen, in die Wohnungen von Seniorinnen und Senioren zu gelangen und dort Beute zu machen. Allein am Freitagabend (20. November) schafften es die Täter in drei Fällen, innerhalb eines Tages Vermögenswerte in einem sechsstelligen Bereich zu ergaunern.





An der Haustür überrumpelt

Das erste Mal waren Trickbetrüger an der Hirsestraße erfolgreich, als sie in die Wohnung einer Seniorin gelassen wurden. Der Mann und die Frau klingelten gegen 11 Uhr und gaben vor, von der Wohnungsbaugenossenschaft zu sein. Die beiden Trickbetrüger gaben an, dass sie derzeit die Wohnungen der Genossenschaft überprüfen würden und nun bei der Dame angekommen seien. Die Seniorin gewährte Zutritt und ließ sich von der Frau ablenken, während der Mann die Wohnung inspizierte. Dabei entwendete er hochwertigen Schmuck. Der Mann ist zwischen 45 und 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat kurze, blond/graue Haare und trug eine Nickelbrille. Er war dunkel gekleidet. Die Frau ist zwischen 40 und 45 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und ebenfalls schlank. Sie hat braune, kinnlange Haare und trug eine weinrote, dreiviertel-lange Jacke.

Wasserwerker-Trick

Der zweite Fall ereignete sich an der Pollerbergstraße zur Mittagzeit. Zwei Männer boten einer Seniorin an der Haustür an, zunächst die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Dort boten sie ebenfalls an, die Wasserrohrleitungen zu überprüfen. Während die Seniorin nun durch einen Täter abgelenkt wurde, durchsuchte der zweite Betrüger das Schlafzimmer. Mit hoher Beute (fünfstelliger Vermögenswert) machten sie sich schließlich davon. Einer der Männer ist etwa 1,80 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare und trug eine blaue Steppjacke. Der zweite Mann war etwas kleiner und hatte krauses, dunkles Haar.

"Kaution" erpresst

Im dritten Fall erreichte eine Seniorin an der Weserstraße gegen 13.30 Uhr ein Anruf, wonach die Schwiegertochter in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt und dadurch ein anderer Verkehrsteilnehmer gestorben sei. Gegen eine Kaution in Höhe von 65.000 Euro würde die Schwiegertochter freigelassen werden. Um die Situation dramatischer wirken zu lassen, hörte die Angerufene eine verzweifelte, weibliche Stimme im Hintergrund. Tatsächlich schafften es die Trickbetrüger dadurch vorzutäuschen, die Schwiegertochter wäre im selben Raum wie die Anruferin und bräuchte dringend Hilfe. Die Kaution könne auch in Form von Schmuck ausgehändigt werden, ein Fachmann würde das Prüfen und eine Quittung ausstellen. Der Trickbetrüger war mit seiner Geschichte erfolgreich, und es kam zur Übergabe von hochwertigem Schmuck und Bargeld. Es erschien gegen 16 Uhr eine Frau und nahm die Wertsachen mit. Sie ist Mitte 20 und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Sie hat blonde Haare und trug beige Oberbekleidung sowie eine grüne Hose.

Zeugen bitte melden

In allen beschriebenen Fällen sucht die Polizei die Täter und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 0201/829-0. Zudem nochmal der dringende Appell: "Informieren Sie sich über Vorsichtsmaßnahmen, seien Sie misstrauisch und verwahren Sie Wertgegenstände an einem sicheren Ort!"