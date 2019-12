Um Eis und Schnee im aktuellen Winter in Essen zu erleben, müssen wir uns offensichtlich noch ein wenig gedulden, doch die Schneekönigin war schon mal in der Stadt. Mit dem Russian Circus on Ice machte sie Halt im Colosseum.

Die Geschichte der Schneekönigin ist weltbekannt. Das Märchen stammt aus der Feder des dänischen Dichters Hans Christian Andersen und handelt von einem kleinen Mädchen (Gerda), das seinen von der Schneekönigin entführten Spielgefährten (Kai) sucht und dabei jede Menge Abenteuer erlebt. Auch der Computeranimationsfilm "Die Eiskönigin", der vor wenigen Jahren die Kinosäle füllte, basiert auf Motiven aus diesem Märchen.

Den Künstlerinnen und Künstlern des Russian Circus on Ice gelingt mit ihrer Fassung von "Die Schneekönigin" beste Unterhaltung für Klein und Groß.

So wird in der rund zweistündigen Aufführung, unterbrochen von einer kurzen Pause, das Märchen erzählt und zugleich eine bunte Revue an artistischen Nummern auf Schlittschuhen geboten. Dass das Eis auf der Bühne aus Kunststoff ist, stört dabei nicht. Ganz im Gegenteil: In der Pause darf auch mal die Eisfläche erkundet werden.

Die Artisten sorgen - mit flotten Fahrten auf der Eisfläche und stimmigen Choreografien - auch für sehenwerte Darbietungen: Da wird mit Reifen jongliert, werden Gruppen-Fahrten auf dem Einrad absolviert, wird spektakulär synchron Seilchen gesprungen und werden Übungen am Seil präsentiert.

Dies alles ausgesprochen temporeich, zu flotter Musik und mit einer erstaunlichen Perfektion. Pannen? Fehlanzeige.

"Die Schneekönigin" des Russian Circus on Ice ist eine wirklich gelungene Show. Sehr unterhaltsam.

Und: Auch die einzelnen Nummern passen - halbwegs - zum erzählten Märchen, das den roten Faden des Abends darstellt.

Falls die muntere Truppe demnächst nochmals in der Nähe sein sollte: Ein Besuch der Show lohnt sich in jedem Fall.

Aufführungen in der Nähe: 27. Dezember, Recklinghausen, 19 Uhr, Congress Zentrum Ruhrfestspielhaus