Welcher Beruf passt zu mir? Die Schülermesse Stuzubi hilft Jugendlichen in Essen dabei, diese Frage zu beantworten. Rund 80 Hochschulen, Unternehmen und öffentliche Institutionen stellen am Samstag, 15. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Colosseum Theater Studiengänge, duale Studienangebote und Ausbildungen sowie Programme für Auslandsaufenthalte und Freiwilligendienste vor. Zu Gast sein wird auf der Messe auch der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen. Der Eintritt zur Stuzubi ist frei.

Auf der Stuzubi Schülermesse können sich Jugendliche mit Studierenden und Studienberatern von Hochschulen wie der Westfälischen Hochschule oder der Hochschule Bochum unterhalten. Auszubildende und Ausbilder von Unternehmen wie dem Universitätsklinikum Essen oder MAN Energy Solutions verraten den Messebesuchern, was sie bei einer Ausbildung oder einem Dualen Studium erwartet. Wer nach der Schule ins Ausland möchte, kann sich bei Eurodesk, einer von der EU und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderten Organisation, über Programme für Auslandsaufenthalte informieren. Als Aussteller mit dabei sind außerdem öffentliche Institutionen wie die Stadt Essen, deren Oberbürgermeister Thomas Kufen zu einem Messerundgang persönlich vor Ort sein wird, die Finanzämter Nordrhein-Westfalen und das Bundeskriminalamt (BKA). Die vollständige Ausstellerliste ist unter stuzubi.de/essen/ausstellerliste abrufbar.

Onlinetest zur Berufsorientierung auf der Messe nutzen

Das besondere Konzept der Messe: Individuell besonders geeignete Ausbildungen und Studiengänge können die Jugendlichen auf der Stuzubi Schülermesse mit Hilfe eines Onlinetests erkennen. Der Stuzubi Orientierungstest unter www.stuzubi.de/orientierungstest zeigt den Jugendlichen in nur fünf Minuten anhand einer farblichen Kennzeichnung, welche Ausbildungen und Studiengänge ihren persönlichen Stärken entsprechen. Die Aussteller sind im Messeplan im Farbschema des Tests gekennzeichnet, so dass Messestände mit passenden Angeboten sofort auffindbar sind.

Im Überblick: Stuzubi Essen, Colosseum Theater, 15.02.2020, 10 – 16 Uhr

Weitere Infos: stuzubi.de/essen