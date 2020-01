Manchmal läuft's dann doch nicht so ganz nach Plan. Unsere Freundin hatte sich schon lange auf eine Feier am Samstag-Abend gefreut und wollte sich dafür so richtig in Schale werfen.



Oder wie es der Duden nennt: aufhübschen, auftakeln, ausstaffieren, fein machen, herausputzen, schick anziehen, aufbrezeln. Die Auswahl ist noch nicht vollständig.

Jedenfalls hatte sie sich eigens auch einen Friseur-Termin vereinbart. Schon um 7.30 Uhr und - als Ausnahme - vor der eigentlichen Öffnungszeit.

Wie hatte sie wohl den Maestro der Haarpracht dazu gebracht, extra früh an sein Werk zu gehen?

Doch dann spielte ihr der Wecker einen Streich: Das morgendliche Klingeln fiel aus, das zeitige Aufstehen auch und der Termin beim - vermutlich leicht angesäuerten - Figaro damit ebenfalls.

Dumm gelaufen: Das Klingeln des Weckers war nur von montags bis freitags eingestellt. Am Wochenende hat er frei. Und die Freundin musste sich dann leicht strubbelig zur Feier einfinden...