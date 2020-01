Der Jahreswechsel wird gerne dazu genutzt, etwas umfangreicher auszumisten. Ein vorgezogener Frühjahrsputz gewissermaßen. Die Altpapier-Container sind regelmäßig prall gefüllt und die Schlangen vor den Recyclinghöfen sehenswert.



Ich habe mich dann auch mal ans Werk gemacht, um einen mit Öl lädierten Stuhl wieder etwas aufzuhübschen. Also: Stoff mühsam entfernen, mit Handwäsche und Bügeleisen wieder alles blütenrein zaubern und zum Schluss mit dem Tacker penibel auf der Sitzfläche befestigen.

Vom Ergebnis war ich schon hoch erfreut. - Bis ich etwas genauer hinschaute und die frisch bezogene Sitzfläche wieder anschrauben wollte.

Da stimmt doch etwas nicht? Richtig: Platte genau falsch herum bezogen, die Schrauben passen nur von der anderen Seite.

Die Tücke steckt wie so oft im Detail: Also alles wieder auf Anfang. Immerhin: Der Stoff war schon frisch gewaschen. Also mussten gefühlt nur 100 Tackernadeln entfernt und neu platziert werden. Ein Klacks...