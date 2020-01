Welcome to the jungle

Der Großstadtdschungel, Deine Heimat. Unzählige Menschen um Dich herum, anonym und versunken in ihrer eigenen Welt. Panzer aus Blech, Mauern aus Stahl, mit kleinen Fenstern in die Realität.

Die alte Frau, die still und leise aus ihrem Küchenfenster schaut, und so gern wieder den weichen Waldboden unter ihren müden Füßen spüren würde. Der gestresste Geschäftsmann, der im Auto neben Dir über den Verkehr flucht, und sich wünscht, viel mehr Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Die Menschen in der Bahn, den Blick starr auf das Fenster ihres Smartphones gerichtet, während sie die tolle Aussicht verpassen, die unbemerkt dort draußen an ihnen vorbeirauscht.

Es ist Zeit für frische Luft. Die Zeichen stehen auf "jetzt"! Vielleicht hast Du Lust, die die alte Nachbarin auf einen Spaziergang einzuladen? Vielleicht schenkst Du Deiner Familie wieder mehr Aufmerksamkeit, und fühlst Dich dann wieder gestärkt für den grauen Alltag! Und vielleicht hebst Du den Blick von Deinem Handy, und schaust in die Welt hinein.

Denn ansonsten könntest Du mein Lächeln für Dich verpassen. Und das wäre schade. Denn Du bist mein wichtigstes "Fenster"!