Die "1. Essener Darts Open" finden am 22. Februar in der Grugahalle statt und als Special Guest wird der 16-fache Weltmeister Phil "The Power“ Taylor begrüßt. Neben Taylor wird Simon "The Wizard“ Whitlock antreten, der zweimalige Vizeweltmeister und Nummer 11 der "PDC Order or Merit". Der Australier, der für seinen langen Kinnbart und Zopf bekannt ist, gilt als Anwärter auf den Titel.

Damit aber nicht genug, weitere Spieler stehen fest: Darryl „The Dazzler“ Fitton gewann 2016 die "BDO World Trophy" und 2017 stand er zum dritten Mal, nach 2005 und 2009, im Halbfinale der BDO-Welteisterschaft. Robert „The Thorn“ Thornton steht derzeit auf Platz 46 der "Order of Merit" und gewann 2015 die "European Darts" in Düsseldorf und den PDC „World Grand Prix“. Abgerundet wird das Spielerfeld mit Mark „The Spider“ Webster. Er war 2008 Weltmeister bei der BDO und 2010 Drittplatzierter der PDC-Weltmeisterschaft.

Tickets und Tischplätze für das Tagesevent ab 24,90 Euro gibt es unter www.printyourticket.de oder www.eventim.de sowie bei der Tickethotline 06073/722740.

Wir verlosen ein "Meet & Greet" mit Simon Whitlock bei den "1. Essener Darts Open". Wer gewinnen möchte, ruft bis Sonntag, 16. Februar, 24 Uhr, unsere Hotline 01378/556600 an (50 Cent aus dem Deutschen Festnetz, MIT, Mobilfunkpreise können abweichen) und beantwortet folgende Frage richtig: Aus welchem Land stammt Simon Whitlock? Die Gewinner werden benachrichtigt, der Rechts­weg ist ausgeschlossen.