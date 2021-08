Essen-Steele, August 2021 – Am Freitag, 27.08.21, überraschte Iris Zielonka Trainerin Anke Freyenberg mit einem „Geldsack“ über 500€, der vorläufigen Erlös der T-Shirt-Aktion „Schwimmbadretter“.

Vor fünf Wochen hat das Ruhrhochwasser das Gelände des Freibads Steele sowie das Schwimmbecken des Vereins- und Familienbads überflutet. Lediglich die beiden Duschen des Freibads ragten aus dem Wasser heraus.

Noch bevor das Hochwasser komplett abgelaufen war, wurden die ersten Spenden-Aktionen ins Leben gerufen, unter anderem von Iris Zielonka. Die Essenerin betreibt in Steele die Flock-Werkstatt „meineArt.“. Normalerweise bedruckt und beflockt sie die Vereins- und Wettkampfkleidung des SV Steele 11.

Von ihr wurde kurzfristig das T-Shirt „Schwimmbadretter“ entworfen. Aus dem Verkauf eines T-Shirts fließen 5€ direkt an den Schwimmverein zum Wiederaufbau des Freibads.

Am Freitag überraschte Iris Zielonka Trainerin Anke Freyenberg mit einem „Geldsack“ über 500€. Insgesamt 90 Schwimmbad-Retter-Shirts wurden bisher verkauft. Die Inhaberin der Flock-Werkstatt und ihr Mann haben den Betrag noch einmal aufgerundet. „Für mich gehört das Freibad einfach zu Steele“, so Iris Zielonka und weiter „Steele ohne das Familienbad ist irgendwie undenkbar, deshalb ist die Aktion eine Herzensangelegenheit für mich“. Neben dem „Geldsack“ konnte auch noch ein Betrag von 101€ aus der in der Werkstatt aufgestellten Spendendose überreicht werden.

Der SV Steele 11 bedankt sich nicht nur bei Iris Zielonka, sondern bei allen bisherigen Spendern und Unterstützern. „Wir sind überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft“ sagt Anke Freyenberg.

Der Verein rechnete zunächst mit Kosten im 6-stelligen Bereich. Mit dem Ablaufen des Wassers und dem Leerpumpen des Beckes zeigten sich die massiven Schäden, die die Wassermassen angerichtet hatten. Neben Rissen in der Beckenplane wurde das Fundament des Schwimmbeckens durch das Grundwasser hochgedrückt. Das Herzstück des Freibads – ein Totalschaden.

Die Kalkulation von Vorstand, Materialwart und externen Technikern sowie Fachleuten für Bädertechnik zeigte schnell, dass die Instandsetzung des Gebäudes, der Liegewiese und des Schwimmbeckens keine 6- , sondern eine 7-stellige Summe verschlingen werden wird. Kosten, die der Verein nicht allein stemmen kann.

Befreundete Vereine und Privatpersonen haben weitere Spendenaktionen ins Leben gerufen, ebenso hat die Stadt Essen ihre Unterstützung zugesagt.

Das T-Shirt „Schwimmbadretter“ kann weiterhin zum Preis von 18€ direkt bei meineArt. bestellt werden:

meineArt. Iris Zielonka

www.meineart-iz.de

info@meineart-iz.de