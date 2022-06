Zuhause gesucht: Kater Lennard liebt seine Freigänge

Lennard ist ein etwas älteres Modell eines Katers, was nicht heißt, dass er zum alten Eisen gehört! Im Gegenteil, er hat noch richtig Pfeffer im Hintern. Auch wenn Lennard Menschen schätzt, möchte er auf seine Freiheit nicht verzichten. In der Gegend rumzustromern und zu schauen, was in der Nachbarschaft so läuft, ist für ihn unverzichtbar.

Möglichkeit zum Freigang

Lennard würde daher gerne in ein etwas ländlicheres Gebiet ziehen, als einziger Hof-Tiger. Hunde sollten auch nicht im neuen Zuhause sein, die mag er nämlich überhaupt nicht und das zeigt er auch deutlich.

Wer Lennard kennenlernen möchte, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr). Nähere Infos zu und weitere Fotos von Lennard gibt es unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/katzen/lennard.html