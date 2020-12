Zuhause gesucht: Schäferhund Darko ist sehr eigenständig

Darko (8) ist ein wahrer Bilderbuch-Schäferhund. Nachdem sein Frauchen krank geworden ist und ihn nicht länger versorgen konnte, kam der hübsche Rüde ins Tierheim.

Darko braucht etwas Zeit, bevor er jemanden an sich heranlässt. Aber wenn er erst einmal Vertrauen gefasst hat, ist er sehr treu und anhänglich. Er hat einen sehr ausgeprägten Schutztrieb. Darko kennt die Grundkommandos und kann nach einer Eingewöhnung ein paar Stunden alleine bleiben. Kinder sowie andere Hunde sollten schon eine gewisse Größe haben, damit Darko sie akzeptiert. Er kennt Katzen, hat aber schon lange nicht mehr mit einer zusammengelebt. Draußen hat Darko einen starken Jagdtrieb und ist sehr wachsam. Er zieht sehr stark an der Leine und ist sehr eigenständig. Am liebsten möchte er selbst entscheiden, wo es langgeht.

Wer Erfahrung mit (Schäfer-) Hunden hat und einen treuen, etwas ungeschliffenen Begleiter sucht, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr) und lernt Darko persönlich kennen. Infos unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/hunde/darko.html