Seit sieben Ziehungen ist die oberste Gewinnklasse der Lotterie Eurojackpot nicht geknackt worden. Der Jackpot im obersten Gewinnrang ist jetzt auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angestiegen. Der Traum vom großen Mega-Jackpot-Gewinn lebt somit bis kommenden Freitag (7. Februar) weiter.

Dennoch gibt es neue Großgewinner. Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitagabend (31. Januar) wurden die Gewinnzahlen 1-7-12-23-39 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 4 ermittelt. In der zweiten Gewinnklasse konnten gleich vier Spielteilnehmer Großgewinne erzielen. Die Gewinner aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Dänemark erhalten jeweils exakt 773.714,50 Euro. Im Vergleich zur Gewinnklasse 1, wo die Chance auf einen Treffer bei 1:95 Millionen liegt, beträgt die Chance im zweiten Gewinnrang rund 1:6 Millionen.

Der Eurojackpot ist im laufenden Jahr 2020 zum ersten Mal auf seine maximale Höhe angestiegen. Zuletzt ging der Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro am 22. November an drei Spielteilnehmer aus Bayern, Hessen und Ungarn. Es ist insgesamt das zehnte Mal, dass der Eurojackpot auf seine maximale Jackpotsumme wachsen konnte. Zuletzt war der Eurojackpot im alten Jahr, am 13. Dezember 2019, geknackt worden: Rund 10,5 Millionen Euro gingen an diesem Tag nach Nordrhein-Westfalen.

Die Spielteilnahme ist unter www.eurojackpot.de sowie in allen Lotto-Annahmestellen im Bundesgebiet möglich.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)