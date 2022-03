Fröndenberg. Bürgermeisterin Sabina Müller: „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, allen Ehrenamtlichen ganz persönlich für Ihren zum Teil jahrzehntelanges Engagement zu danken! Die Arbeit der Kunst– und Kultur Vereine bereichert auf so vielfältige Weise das Leben aller hier in Fröndenberg/Ruhr. Ihre Konzerte, Ausstellungen, Theater-, Musik- oder Kabarettdarbietungen bescheren uns immer wieder unvergessliche Momente! Wir haben Sie in den vergangenen zwei Jahren schmerzlich vermisst.“

Ehrenamtsveranstaltung Kunst und Kultur

In wenigen Wochen ist es soweit: Am Montag, 23. Mai, um 18 Uhr findet mit Unterstützung von Barbara Streich in der Kulturschmiede die erste Ehrenamtsveranstaltung unter Bürgermeisterin Sabina Müller statt. In festlichem Rahmen werden ehrenamtlich Tätige aus Kunst –und Kultur schaffenden Vereinen geehrt.

Als Schirmherr konnte Thomas Haberkamp, der Geschäftsführer des Landesjugendjazzorchesters, gewonnen werden, der in seiner Festrede den gesellschaftlichen Rang des Ehrenamtes hervorheben wird. Als besondere Anerkennung erhalten die Geehrten individuell gestaltete Urkunden sowie attraktive Geschenkgutscheine. Das Saxofon-Quartett MultiColore wird den Abend unter der Leitung von Thomas Haberkamp musikalisch gestalten. Nach den Ehrungen lädt die Bürgermeisterin die Geehrten zu einem Festessen ein.

Anmeldungen bis 6. April

Bis einschließlich Mittwoch, 6. April, können noch Meldungen für die Ehrenamtsveranstaltung bei Silvia Gruda, Tel. 02373/976-101 oder per E-Mail s.gruda@froendenberg.de, erfolgen.