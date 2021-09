Nach der coronabedingten Zwangspause konnte am 01.09. der Förderverein Dorfgemeinschaft Ardey endlich seine Mitgliederversammlung durchführen. Die 2. Vorsitzende Birgit Fuchs gab einen Rückblick auf die letzten Jahre, die dem wirtschaftlichen Betrieb des Cafés und des Vereins dank der guten Buchhaltung durch Bernhild Dolski, nur ein blaues Auge beschert hatte. Nach der Verabschiedung der beiden langjährigen Vorstandsmitglieder, Detlev Glasmeyer und Klaus Dieter Hageneuer, konnten die Vorstandswahlen mit frischen Kräften durchgeführt werden. Sybille Fleitmann wurde zur 1. Vorsitzenden gewählt. Birgit Fuchs und Claudia Harms wurden in ihren Ämtern als 2. Vorsitzende bzw. Schatzmeisterin bestätigt. Claudia Strzelecki als Schriftführerin und Tatjana Prang als stellvertretende Schatzmeisterin ergänzen das Vorstandsteam. Als Beisitzer und Caféhausteam agieren weiterhin Klaus Böning und Peter Riesenberg, neu hinzu gekommen ist Sandra Boland. Der Vorstand geht in den Herbst mit dem festen Willen, die Aktivitäten des Vereins wieder in die Normalität zu führen. Der Förderverein lebt von der Gemeinschaft und dass wollen alle wieder erleben.