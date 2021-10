Schamlos nahmen Betrüger haben am Donnerstagnachmittag, 14.Oktober, einer Seniorin mit einer erfundenen Geschichte Bargeld ab. Sie gaukelten der 87-Jährigen vor, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun dringend Geld für eine Kaution benötige. Eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft wolle das Bargeld abholen. Nachdem durch den vermeintlichen Enkel am Telefon viel Druck aufgebaut wurde, erschien die Botin an der Adresse der Seniorin und flüchtete anschließend mit einem erbeuteten fünfstelligen Betrag. Die Betrügerin ist etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß, schlank, hatte schwarze, lange Haare und ein gepflegtes Äußeres. Zur Tatzeit trug sie eine schwarze Hose sowie eine schwarze Blousonjacke mit Fellbesatz an der Kapuze.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur der Flüchtigen machen können, sich beim Kriminalkommissariat, Tel. 0209 -658112, oder bei der Kriminalwache, Tel. 0209-3658240, zu melden. Außerdem warnt die Polizei nochmal ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche und fordert dazu auf, misstrauisch zu sein, wenn jemand am Telefon Geld verlangt. Durch einen Gegenanruf unter der Ihnen bekannten und bisher benutzten Nummer können Sie sich versichern, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter war. Wenn Sie bei solch einemAnruf unsicher sind und das Familienmitglied möglicherweise bei einem Rückrufnicht erreichen, scheuen Sie sich nicht, auch umgehend den Notruf unter der 110zu wählen. Die Betrüger versuchen zudem, Betroffene massiv unter Druck zu setzen. Familiäre oder finanzielle Verhältnisse sollten aber niemals am Telefonpreisgegeben werden.

Die Polizei bittet außerdem, ganz gezielt mit Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunden über dieses Thema zu sprechen und sie dafür zu sensibilisieren.