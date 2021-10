GE. Die Stadt Gelsenkirchen veröffentlicht regelmäßig ihre Messstellen, an denen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden.

Am Freitag, 15. Oktober, stehen die Radarwagen an folgenden Straßen: Flöz-Dickebank, Europastraße, Bülsestraße, Am Spritzenhaus, Adenauerallee und Bulmker Straße.

Darüber hinaus kann es auch an anderen Stellen im Stadtgebiet zu Geschwindigkeitskontrollen kommen.