Gegen 11:40 Uhr am heutigen Sonntag, 29.März.2020, wurde die Polizei zur Haldenstraße in den Gelsenkirchener Ortsteil Schalke gerufen, hier wollte ein 40-jähriger Gelsenkirchener aus der vormals gemeinsamen Wohnung noch persönliche Gegenstände abholen, er wurde von seiner 31-jährigen Ex-Partnerin mit einer Flasche geschlagen und am Kopf verletzt.

Auf der Straße konnte die immer noch sehr aggressiv verhaltende Frau von Polizeibeamten angetroffen werden.

Sie versuchte einen Beamten zu schlagen und von ihr mitgeführtem Pfefferspray zu greifen.

Als sie dann gefesselt werden sollte, gelang es ihr einen Polizeibeamten in einen Finger zu beißen. Die Frau wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, sie erwartet nun ein Strafverfahren.