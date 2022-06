Gelsenkirchen, Am Freitag, 17. Juni 2022, hat sich ein bislang Unbekannter vor drei Teenagern entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Die drei Gelsenkirchenerinnen im Alter von 14 und 15 Jahren machten ein Picknick auf einer großen Wiese, nahe der Bogenbrücke im Nordsternpark, als sie um 11:50 Uhr den Unbekannten bemerkten, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte.

Der Unbekannte schaute in Richtung der drei Jugendlichen, trat aus dem Gebüsch und näherte sich dem Trio. Er hielt sich zunächst an einem Baum in ein paar Metern Entfernung zu den Mädchen auf, entblößte seinen Unterleib und urinierte zunächst gegen den Baum.

Dann setzte er sich mit heruntergelassener Hose an den Baum.

Er manipulierte an seinem Genital. Die Jugendlichen verließen die Örtlichkeit und informierten die Polizei. Der Unbekannte hatte sich bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bereits entfernt. Fahndungsmaßnahmen nach ihm verliefen erfolglos. Der Flüchtige ist circa 20 bis 30 Jahre alt und hat dunkle Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt ein rotes Poloshirt und eine knielange, dunkle Hose. Sachdienliche Hinweise zu seiner Person oder einem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.