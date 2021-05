Dazu sind die elf Kolleginnen und Kollegen mit neuen Trekkingrädern sowie neuer Kleidung und Ausrüstung ausgestattet worden.

Angesiedelt sind die Beamten in verschiedenen Dienstgruppen an der Polizeiwache Süd und kommen auch eher im Süden der Stadt zum Einsatz. Einsatzgebiete sind all jene Orte, die mit dem Streifenwagen nicht gut erreichbar wären, wie die Erzbahntrasse, Parkanlagen oder die Innenstadt. Dabei handelt es sich um ein Projekt, mit dem nun sechs Monate lang getestet wird, wie funktional der Umstieg zwischen Streifenwagen und Fahrrad ist. Pro Schicht treten die Polizisten der Fahrradstaffel auf rund 30 Kilometern in die Pedale. Den Startschuss zur neuen Fahrradstaffel gaben Polizeipräsidentin Britta Zur, der Leiter der Polizeiinspektion Gelsenkirchen, Polizeidirektor Andreas Morbach und der Leiter der Polizeiwache Süd, Erster Polizeihauptkommissar Markus Topheide, mit einigen Beamten der Fahrradstaffel. Foto: Gerd Kaemper