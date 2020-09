Der Verkehrswacht Gelsenkirchen liegt die Sicherheit am Herzen, denn gerade an Kindergärten und Schulen bringen Raser die jüngsten Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Darum spendete die Verkehrswacht nun der Polizei eine Geschwindigkeitsanzeige- und Verkehrsdatenanlage, die mit einem freundlichen oder auch weniger freundlichen Smiley die Autofahrer auf ihre Geschwindigkeit hinweist.

Die rund 2.800 Euro treue Anlage ist mit Solarzellen verbunden und flexibel einsetzbar. Derzeit befindet sie sich an der Giebelstraße.

Mittels Bluetooth können die ermittelten Daten abgerufen und ausgewertet werden. Damit erfährt die Polizei dann auch, wie viele Fahrzeuge im Bereich der Anlage unterwegs waren und welche Geschwindigkeiten zu welchen Zeiten gefahren wurden.

Damit erhalten die Beamten der Verkehrssicherung auch Hinweise, wann es sich besonders lohnt, an dieser Stelle mit der Laserpistole in Aktion zu treten.

Denn ihnen geht es besonders darum, die Höchstgeschwindigkeiten zu bekämpfen und zu ahnden. Und das ist natürlich ganz im Sinne der Verkehrswacht.