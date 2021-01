Am Sonntagabend, 10. Januar, schlug ein Unbekannter gegen 23.55 Uhr einen 14-jährigen Gelsenkirchener, der zu Fuß auf der Horster Straße in RichtungBeckhausen unterwegs war.



Der Teenager war mit seiner 17-jährigen Schwester auf demHeimweg. Zwei bislang unbekannte Männer liefen hinter dem Pärchen. Der

Jugendliche vermutete zunächst Bekannte hinter sich, drehte sich zu den beiden

um und stellte fest, dass er die beiden Männer nicht kennt.

Kurz darauf sprachenihn die Unbekannten an und fragten, warum er sich zu ihnen umgedreht habe. Da

der 14-Jährige nicht antwortete, kam das Duo schnell näher. Als der Jugendliche

sich daraufhin erneut umdrehte, schlug einer der Männer den 14-Jährigen.

Anschließend verlangten die Verfolger eine Entschuldigung des Gelsenkircheners.

Dies lehnte der Jugendliche ab, woraufhin der Mann erneut zu schlug. Die

Unbekannten setzten anschließend ihren Weg auf der Horster Straße in Richtung

Beckhausen fort.

Der Schläger ist korpulent, hat blaue Augen und trug zurTatzeit eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Jeans. Sein Begleiter ist dünn,

hat blaue Augen und trug zur Tatzeit eine rote Wellensteinjacke und ein

Base-Cap. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern und/ oder zum

Tathergang machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an dasKriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder unter 0209 365

8240 an die Kriminalwache.