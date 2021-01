Am Donnerstag, 21. Januar, wurde ein 48-Jähriger, nachdem er einen Dieb in Ückendorf auf frischer Taterwischt hatte, von dem

Unbekannten verletzt worden.

Der Gelsenkirchener kehrte gegen 12.45 Uhr zuseiner Wohnung am Erlenkamp zurück. Von einer dortigen Baustelle am Haus

entwendete der Unbekannte gerade Baumaterialien. Als der 48-Jährige den Mann

daraufhin ansprach, schlug ihn der Dieb und flüchtete anschließend mitsamt der

Beute auf einem Fahrrad samt Anhänger in Richtung Festweg.

Der Gesuchte ist circa 1,70 Meter groß, etwa 45 Jahre alt und hat eine schlankeStatur, ein rundes Gesicht sowie schwarze, glatte zum Mittelscheitel gekämmte

Haare. Zur Tatzeit trug er eine Jeans und eine Trainingsjacke. Die Polizei

bittet Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, sich unter den Rufnummern

0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder unter der Durchwahl -8240

(Kriminalwache) zu melden.