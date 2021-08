An diesem Wochenende 28/29. August. 2021 wurde das Gelände der Kirchengemeinde Gelsenkirchen – Horst an der Industriestraße 38, erneut stark vermüllt und die Eingangstür zum Kinder- und Jugendzentrum Paule zwei Mal beschädigt.

„Wir wissen leider nicht genau, wer das war. Es muss immer nachts passiert sein“, so Vera Grimm.

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Die Polizei ist Informiert.

„Wir brauchen aber eure Hilfe“ so Vera Grimm „wer etwas gesehen hat, meldet sich bei uns bitte“. E- Mail: ejh-paule@t-online.de eine Nachricht auf unserer Facebook Seite https://www.facebook.com/EpiphaniasKirchengemeinde, sollten sie auf dem Kirchengelände oder in der Nähe befindet, und ihnen etwas Komisches auffallen sollte, dann verständigen sie die Polizei.

„Wir brauchen im Moment wirklich jede Hilfe“. So Vera Grimm

Danke im Voraus! Ihre Ev. Jugend Epiphanias-Kirchengemeinde Gelsenkirchen – Horst.