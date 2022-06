Nach einem Verkehrsunfall in der Feldmark bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstags, 23. Juni, war ein 58-jähriger Essener mit seinem Roller unterwegs in Richtung Gelsenkirchener Innenstadt. Gegen 4.30 Uhr fuhr er über die Kreuzung Feldmarkstraße/Am Stadtgarten, als er bemerkte, wie ein Auto von der Straße Am Stadtgarten ohne eingeschaltetes Licht auf die Kreuzung zufuhr.

Rollerfahrer stürzt

Um einen Zusammenprall mit dem nach rechts auf die Feldmarkstraße in Richtung Innenstadt abbiegenden Fahrzeug zu vermieden, bremste der Essener seinen Roller stark ab und stürzte auf der regennassen Fahrbahn. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Der 58-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, ebenso wie den Fahrer des Fahrzeugs, sich beim Verkehrskommissariat, Tel. 0209/365-6252, oder bei der Leitstelle, Tel. 0209/365-2160, zu melden.