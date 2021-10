Am heutigen Sonntagnachmittag. 10.1Oktober. 2021 setzte ein aufmerksamer Passant die Leitstelle der Feuerwehr Essen darüber in Kenntnis, dass in der Großenbruchstraße eine Wohnung stark verraucht sei.

Die kurze Zeit später eingetroffenen Einsatzkräfte konnten sofort bestätigen, dass eine Erdgeschosswohnung in einem Eckhaus verraucht war.



Die Befragung der Nachbarn ergab, dass möglicherweise noch Personen in der Wohnung waren.

Daraufhin wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in die Wohnung geschickt. Da die Wohnungstür bei Eintreffen der Feuerwehr offenstand, war auch der Treppenraum verraucht.

Dieser wurde daher durch einen Trupp unter Atemschutz auf Personen abgesucht.

Weder in der Wohnung noch im Treppenraum wurden Personen gefunden. In der Brandwohnung brannte Mobiliar, das schnell gelöscht wurde. Die angrenzenden und darüber liegenden Wohnungen wurden ebenfalls mittels Messgeräten kontrolliert, hierbei konnte die Feuerwehr keine erhöhten Werte messen.

Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen im Treppenraum konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Gegen 19:30 Uhr wird eine Brandnachschau durch die Feuerwehr Essen durchgeführt. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, der Freiwilligen Feuerwehr Borbeck und dem Rettungsdienst für rund eine Stunde im Einsatz.